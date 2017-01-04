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На Сумщине снова ДТП с пострадавшими

Сегодня, 09:24 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Ирина Власова Ирина Власова
На Сумщине снова ДТП с пострадавшими

21 февраля в 8:30 в Недригайлове столкнулись автомобили ВАЗ и Таврия. В Результате ДТП пострадали четверо. Как сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области, водитель ВАЗа – 35-летний сумчанин- получил травму грудной клетки и перелом ребер слева, 39-летний пассажир легковушки – синяки на лице и ушиб поперечного отдела позвоночника-таза, еще один пассажир ВАЗа – 38-летний сумчанин – закрытую черепно-мозговую травму и открытый перелом левой ноги. Пострадавшие госпитализированы в Недригайловскую ЦРБ.
40-летнему жителю Недригайловского района, управлявшему Таврией, повезло больше – он получил ушиб правого колена и после оказания медпомощи был отпущен домой.

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