21 февраля в 8:30 в Недригайлове столкнулись автомобили ВАЗ и Таврия. В Результате ДТП пострадали четверо. Как сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области, водитель ВАЗа – 35-летний сумчанин- получил травму грудной клетки и перелом ребер слева, 39-летний пассажир легковушки – синяки на лице и ушиб поперечного отдела позвоночника-таза, еще один пассажир ВАЗа – 38-летний сумчанин – закрытую черепно-мозговую травму и открытый перелом левой ноги. Пострадавшие госпитализированы в Недригайловскую ЦРБ.
40-летнему жителю Недригайловского района, управлявшему Таврией, повезло больше – он получил ушиб правого колена и после оказания медпомощи был отпущен домой.
На Сумщине снова ДТП с пострадавшими
Сегодня, 09:24 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
21 февраля в 8:30 в Недригайлове столкнулись автомобили ВАЗ и Таврия. В Результате ДТП пострадали четверо. Как сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области, водитель ВАЗа – 35-летний сумчанин- получил травму грудной клетки и перелом ребер слева, 39-летний пассажир легковушки – синяки на лице и ушиб поперечного отдела позвоночника-таза, еще один пассажир ВАЗа – 38-летний сумчанин – закрытую черепно-мозговую травму и открытый перелом левой ноги. Пострадавшие госпитализированы в Недригайловскую ЦРБ.
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