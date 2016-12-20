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На Сумщине СБУ задержала боевика террористической организации «Оплот»

Сегодня, 11:20 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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На Сумщине СБУ задержала боевика террористической организации «Оплот»

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали на Сумщине боевика террористической организации «Оплот».
Правоохранители установили, что ранее судимый житель Старобешевского района Донецкой области присоединился в 2014 году к боевикам. В составе незаконного вооруженного формирования он перевозил грузы террористов, в том числе боеприпасы, и ремонтировал технику. По словам боевика, чтобы не платить заработную плату, его обвинили в краже оружия и удерживали в тюрьме т.н. «МГБ ДНР». После освобождения мужчина длительное время скрывался в России. Сотрудники спецслужбы задержали его в одном из сел Сумщины, куда он приехал к родственникам — вынужденных переселенцев из Донбасса.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование, — сообщает пресс-служба УСБУ в Сумской области.

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