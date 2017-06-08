На Сумщине ремонтируют клуб

Работники КП ЖЭУ осуществляют ремонт клуб в Смородинском микрорайоне в Тростянце. На этой неделе они задействованы на покраске фасада здания. На обновление фасада, установке откосов после монтажа металлопластиковых окон, внутренний косметический ремонт помещения из городского бюджета выделено около 15 тыс. грн., — сообщает сайт Тростянецкого горсовета.