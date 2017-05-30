На Сумщине ремонтируют городские дороги (фото)

В Тростянце ремонтируется ул. Заречная — уложено еще 200 метров асфальта. Работы по укладке сплошного асфальтового покрытия выполнялись 7 июня бригадой ахтырских строителей из ПАО «УМБ-23″. В городском бюджете на текущий ремонт этого участка дороги предусмотрено 195 тыс. грн. Ход выполнения работ контролировал лично мэр. По словам юрия БОВЫ, те шестьсот метров дороги по улице Заречной, что осталось отремонтировать до конечной остановки общественного транспорта, будут покрыты асфальтом за следующие два года.

- Ямочный ремонт дорог по городу уже завершен. Теперь переходим к текущему ремонту коммунальных дорог, — отметил Юрий Бова. — Кроме Заречной, в этом году текущий ремонт дорог будет выполнен на улицах Лесной, Грушевского, Радомлянской, Гаевской, Богдана Хмельницкого, Ломоносова, Подлесной, Благовещенской, Вознесенской, Трикутней. На ремонт этих улиц в городском бюджете предусмотрено 1,3 млн грн.