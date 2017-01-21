На Сумщине продолжают развивать кооперативное движение

Сейчас в области функционирует 15 сельскохозяйственных производственных кооперативов. Для сельского населения кооперация в современных условиях становится перспективой повысить конкурентоспособность своей продукции

На сегодня одним из основных направлений государственной политики Украины в агросекторе становится всестороннее развитие сельских территорий, включая развитие кооперации на селе. Ведь именно кооперация определена Министром аграрной политики и продовольствия Украины Тарасом УГЛОВЫМ ключевым приоритетом 2017 года.

Так, вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О фермерском хозяйстве» (относительно стимулирования деятельности и создания семейных фермерских хозяйств)», который определил правовые основы создания и деятельности семейных ферм и существенно расширил правовые свободы для жителей сельской местности хозяйничать на равных правах с юридическими лицами.

По информации Департамента агропромышленного развития облгосадминистрации, развитие семейных фермерских хозяйств и обслуживающей кооперации на селе является одним из путей решения проблемных вопросов сельскохозяйственных товаропроизводителей, способствует продвижению продукции личных крестьянских и фермерских хозяйств на аграрные рынки и является эффективной формой самопомощи, экономического самозащиты интересов фермеров.

В Сумской области сейчас функционирует 15 сельскохозяйственных производственных кооперативов, в том числе при поддержке совместного проекта ЕС/ПРООН «Местное развитие, ориентированное на громаду» создано 6 сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов.

В последние годы крестьяне все чаще жалуются, что цена на молоко, которую предлагают молокозаводы, заставляет их отказываться от его сдачи и даже проводить акции протеста. Если раньше корову во дворе расценивали, как возможность дополнительно заработать, то сейчас на селе количество «матерей» все уменьшается. Но пока некоторые крестьяне опускают руки и сбывают животных, другие находят решение в кооперации.

На базе кооперативов индивидуальные хозяйства совместно договариваются о цене молока с переработчиками, совместно закупают оборудование и улучшают продуктивность своих коров через разные услуги и программы, которые осуществляет кооператив. В условиях жесткой конкуренции на совместные средства экономически выгодно покупать, например, семена, технику, корма и прочее, — информирует сайт Сумской ОГА.