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На Сумщине продолжается ремонт моста (фото)

Сегодня, 12:24 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество Регион: Сумщина
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Ремонт на мостовом переходе на 41 км автодороги Н-12 Сумы-Полтава в с. Боромля продолжается. Сейчас продолжаются работы по устройству гидроизоляции. Текущий средний ремонт проводится на отдельных участках автодороги национального значения. С 43-го по 49 км проводится устройство покрытия щебеночно-мастичным асфальтобетоном, — сообщает пресс-служба Службы автомобильных дорог в Сумской области.

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