На Сумщине продолжается ремонт моста (фото)

Ремонт на мостовом переходе на 41 км автодороги Н-12 Сумы-Полтава в с. Боромля продолжается. Сейчас продолжаются работы по устройству гидроизоляции. Текущий средний ремонт проводится на отдельных участках автодороги национального значения. С 43-го по 49 км проводится устройство покрытия щебеночно-мастичным асфальтобетоном, — сообщает пресс-служба Службы автомобильных дорог в Сумской области.