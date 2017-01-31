Около 300 государственных флагов и городов запестрели в центре города- Ромны присоединились до «Великої української ходи», организованной волонтером Екатериной Валевской. Мероприятие организовано в честь Героев Майдана, Героев АТО, ради мира и победы Украины. От города к городу, от бригад к батальонам «идут» флаги, на которых люди пишут пожелания мира Украине и прекращения войны.
Городской голова Ромен Сергей САЛАТУН с радостью принимает эстафету, которая символизирует единство Украины, отметив, что такие акции необходимы, ведь поднимают дух патриотизма и любви к родной земле, — сообщает Роменский городской совет.
На Сумщине присоединились к маршу флагов (фото)
Около 300 государственных флагов и городов запестрели в центре города- Ромны присоединились до «Великої української ходи», организованной волонтером Екатериной Валевской. Мероприятие организовано в честь Героев Майдана, Героев АТО, ради мира и победы Украины. От города к городу, от бригад к батальонам «идут» флаги, на которых люди пишут пожелания мира Украине и прекращения войны.
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