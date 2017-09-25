Панорама / сумы / новости / события / комментарии
24.10 Вторник

На Сумщине появился памятник погибшему под Красногоровкой морпеху (видео)

Сегодня, 15:15 Категория: Новость Рубрика: Топ-тема Регионы: Все
Панорама Панорама
На Сумщине появился памятник погибшему под Красногоровкой морпеху (видео)

Морскому пехотинцу Николаю Охрименко, который отдал жизнь за Украину в борьбе с российскими оккупантами, земляки поставили памятник. Николай родом из Сумской области. Гранитную плиту на могиле воина установили за деньги местной громады, сообщает «Эспрессо.ТВ».
Николай Охрименко пошел на войну добровольцем со временем перешел на контрактную службу в 501 отдельный батальон. Дважды был ранен. Погиб почти год назад под Красногоровкой.
«Это был очень патриотически настроенный человек. Он говорил, что просто стыдно, что государство допускает такие события, которые происходят сегодня в Донецке. Он считал, что должен защищать свою семью, Украину, свое село. И конечно жалко, что такие люди гибнут»,- говорит сельский голова села Ястребиное Николай Стрижак.

Напечатать Письмо автору Просмотров 4 Комментариев 0

читайте также
Помоги бойцу: в Сумах пройдет аукцион
Помоги бойцу: в Сумах пройдет аукцион
25.09.2017, 14:13 Новость
Панорама Панорама 25.09.2017, 14:13 Категория: Новость Рубрика: Топ-тема Регионы: Все Просмотров 108 Комментариев 0
Мартиролог Сумщины пополнился
Мартиролог Сумщины пополнился
18.09.2017, 07:10 Новость
Панорама Панорама 18.09.2017, 07:10 Категория: Новость Рубрика: Топ-тема Регионы: Все Просмотров 285 Комментариев 0
В Сумах простились с Алексеем Озеровым (фото, видео) 5 фото
В Сумах простились с Алексеем Озеровым (фото, видео)
14.09.2017, 10:15 Новость
Панорама Панорама 14.09.2017, 10:15 Категория: Новость Рубрика: Топ-тема Регион: Сумы Просмотров 908 Комментариев 0
Жителю Сумщины нужна помощь
Жителю Сумщины нужна помощь
05.09.2017, 08:20 Новость
Панорама Панорама 05.09.2017, 08:20 Категория: Новость Рубрика: Топ-тема Регионы: Все Просмотров 282 Комментариев 0
Конец безвизу: в Европу только с прививочным паспортом
Конец безвизу: в Европу только с прививочным паспортом
21.07.2017, 10:01 Новость
Панорама Панорама 21.07.2017, 10:01 Категория: Новость Рубрики: Мир, Здоровье, Общество, Топ-тема Регионы: Мир, Украина Просмотров 695 Комментариев 1
Путешествуем сами: исторический марш-бросок
Путешествуем сами: исторический марш-бросок
20.07.2017, 08:04 Новость
Панорама Панорама 20.07.2017, 08:04 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Путешествия, Топ-тема Регионы: Сумщина, Глуховский район, Путивльский район Просмотров 1 Комментариев 0
Сумчан приглашают в путешествие за вдохновением
Сумчан приглашают в путешествие за вдохновением
14.07.2017, 08:20 Новость
Панорама Панорама 14.07.2017, 08:20 Категория: Новость Рубрики: Мир, Досуг, Общество, Путешествия, Топ-тема Регионы: Мир, Украина Просмотров 115 Комментариев 0
В Украине появилась сыворотка от смертельной инфекции
В Украине появилась сыворотка от смертельной инфекции
06.07.2017, 12:55 Новость
Панорама Панорама 06.07.2017, 12:55 Категория: Новость Рубрики: Мир, 24 часа, Здоровье, Общество, Топ-тема Регионы: Мир, Украина Просмотров 223 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
БФ «Технологія» оновив реанімацію дитячої обласної лікарні (фоторепортаж)
Сегодня, 08:40
admin adminych admin adminych Сегодня, 08:40 Категория: Новость Рубрика: Без рубрики Регион: Сумщина Просмотров 155 Комментариев 0
Решили купить кровать — выберите стилистическое оформление
20.10.2017, 15:44
admin adminych admin adminych 20.10.2017, 15:44 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 23 Комментариев 0
Концерн «НИКМАС» собирает команду
18.10.2017, 13:53
admin adminych admin adminych 18.10.2017, 13:53 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 72 Комментариев 0
Позитивні наслідки децентралізації: Миколаївська селищна рада отримає 2,5 млн. гривень
17.10.2017, 14:09
admin adminych admin adminych 17.10.2017, 14:09 Категория: Новость Рубрика: Без рубрики Регион: Сумщина Просмотров 229 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 516 Комментариев 0
Опросы

Как вы оцениваете начало отопительного сезона в Сумах?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
BRISTOL Comfort House — отличный вариант купить двухкомнатную квартиру в Голосеевском районе
17.10.2017, 16:05
admin adminych admin adminych 17.10.2017, 16:05 Категория: Рубрика: Недвижимость Регионы: Все Просмотров 22 Комментариев 0
Какой выбрать картридж для водного фильтра?
10.10.2017, 16:09
admin adminych admin adminych 10.10.2017, 16:09 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 39 Комментариев 0
Керамическая плитка: виды и преимущества
10.10.2017, 11:54
admin adminych admin adminych 10.10.2017, 11:54 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 44 Комментариев 0
Любопытные факты про SMS-рассылку
10.10.2017, 11:11
admin adminych admin adminych 10.10.2017, 11:11 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 40 Комментариев 0
Наслаждайтесь жизнью с займом до зарплаты от Moneyveo
06.10.2017, 14:19
admin adminych admin adminych 06.10.2017, 14:19 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 36 Комментариев 0
последние комментарии
Петро Васильович к материалу
Медицина по-новому: чего ждать украинцам
Так в чому справа? В зуби транспорант "Путiн, прiйдi!!!" I пiд посольство Мордора!
22.10.2017, 11:36
Сергей Федоров к материалу
Медицина по-новому: чего ждать украинцам
БАРАНЫ делали медицинскую "реформу". Народ, НЕЛЬЗЯ ВОРОВ и МАРОДЁРОВ выбирать у власть (тем более бывших членов ШАЙКИ Януковича), иначе они ОТБЕРУТ ...
20.10.2017, 23:44
Петро Васильович к материалу
Сумские депутаты не согласовали инвестпрограмму «Сумытеплоэнерго»
За Ксюшу проголосуют все, кто смотрит Дом-2. А это большая половина лектората Навального. Ксюша - проект кремля.
20.10.2017, 08:07
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS bigmir)net TOP 100
GENII