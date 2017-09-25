На Сумщине появился памятник погибшему под Красногоровкой морпеху (видео)

Морскому пехотинцу Николаю Охрименко, который отдал жизнь за Украину в борьбе с российскими оккупантами, земляки поставили памятник. Николай родом из Сумской области. Гранитную плиту на могиле воина установили за деньги местной громады, сообщает «Эспрессо.ТВ».

Николай Охрименко пошел на войну добровольцем со временем перешел на контрактную службу в 501 отдельный батальон. Дважды был ранен. Погиб почти год назад под Красногоровкой.

«Это был очень патриотически настроенный человек. Он говорил, что просто стыдно, что государство допускает такие события, которые происходят сегодня в Донецке. Он считал, что должен защищать свою семью, Украину, свое село. И конечно жалко, что такие люди гибнут»,- говорит сельский голова села Ястребиное Николай Стрижак.

