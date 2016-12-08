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На Сумщине появился новый вид мошенничества

Сегодня, 14:20 Категория: Новость Рубрика: Происшествия Регион: Сумщина
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На Сумщине появился новый вид мошенничества

Главное управления государственной фискальной службы в Сумской области на днях зафиксировало случаи проведения псевдопроверок субъектов хозяйствования на Сумщине.
Мошенники представляясь либо сотрудниками налоговой службы, или работниками управления по охране труда, требуют у предпринимателей деньги за неоформленных наемных работников и другие нарушения трудового законодательства.
Начиная с 1 января 2017 года действующее законодательство стало строже к недобросовестных работодателей, поскольку закон усилил ответственность в случае нарушения трудового законодательства.
Управление ГФС в Сумской области обращает внимание, что контроль за соблюдением законодательства о труде и проведение проверки работодателей по вопросам соблюдения норм трудового законодательства возложена на Управление гоструда в Сумской области, ГУ ДФС в Сумской области и органы местного самоуправления, а также напминает, если к Вам пришли «фейковые» проверяющие, необходимо спросить у них документы, на основании которых проводится проверка, и в случае их отсутствия, сообщить о таких фактах вышеуказанные органы.
Кроме того, не лишним будет сообщить о такие визиты в управление внутренней безопасности ГУ ДФС в Сумской области: (0542) 68-51-99, 68-52-22 или по телефону полиции «102».

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