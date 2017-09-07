Новую зону отдыха в парке им. П.И. Чайковского в Тростянце торжественно открыли в День города. На цветники и газоны высажено сто декоративных растений, любоваться на которые можно из трех новых деревянных беседок и двух широких и удобных качелей. Красную ленту перерезали мэр Юрий Бова и почетные иностранные гости, прибывшие в Тростянец на праздник.
На Сумщине появился новый уютный уголок для отдыха (фото)
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