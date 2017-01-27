На Сумщине «посадка» в поезд закончилась ампутацией руки

В дежурную часть Роменского отдела полиции поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции Андрияшевка под колеса поезда попал человек. Как установили правоохранители, причиной увечья стало неосторожное поведение самого потерпевшего. Пытаясь заскочить в вагон поезда, который уже набирал скорость, неосторожный гражданин попал под колеса, в результате чего потерял руку.

Выехав на место происшествия, правоохранители установили, что около десяти вечера 28-летний житель района попал под поезд по собственной неосторожности. Как пояснил сам пострадавший, все произошло из-за того, что он опоздал на посадку. Поэтому, когда поезд начал двигаться, он на ходу пытался попасть в вагон. И в результате неудачной попытки оказался под колесом поезда. Вытащили же молодого мужчину из-под вагона товарищи, которые именно его провожали, — сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Сейчас молодой человек госпитализирован в травматологическое отделение Роменской ЦРБ с диагнозом «травматическая ампутация нижней трети правого предплечья и кисти, ушиб мягких тканей головы».

«Поэтому, чтобы не попасть в подобную ситуацию, – говорит Юлия Загамула, начальник Роменского отдела полиции, — гражданам следует помнить о личной безопасности и всегда соблюдать правила посадки и высадки пассажиров на железнодорожном транспорте. И ни в коем случае нельзя вскакивать в вагон, когда поезд уже начал движение. Лучше потратить несколько часов на ожидание другого поезда, чем рискнуть и в результаты получить увечье или вообще потерять жизнь».