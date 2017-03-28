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На Сумщине полиция предотвратила заказное убийство

Сегодня, 09:09 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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На Сумщине полиция предотвратила заказное убийство

Женщина искала киллера, который бы за две тысячи гривен убил ее мужа, который является отцом ее двух малолетних детей. Неизвестно к каким последствиям рано или поздно привел бы ее преступный замысел, как бы в ситуацию вовремя не вмешались работники полиции, — сообщила на своей странице в фейсбуке руководитель сектора коммуникаций ГУ НП в Сумской области Эльвира Биганова.
«К правоохранителям поступила информация о том, что 30 — летняя жительница Конотопа подыскивает киллера для убийства своего мужа. Учитывая серьезность полученного сообщения по данному факту было открыто уголовное производство по п.11 ч.2 ст. 115 «Убийство по заказу», в рамках которого работники полиции и прокуратуры начали ряд следственных (розыскных) действий.
Выяснили, что данная женщина проживает с сожителем и двумя малолетними детьми, одному из которых 3, другому 7 лет. Чтобы убедиться в серьезности ее намерений полицейские нашли человека, которые согласился сыграть роль киллера и встретиться с женщиной. Во время встречи, последняя сообщила, что готова уплатить определенную сумму средств за убийство своего мужа, который является биологическим отцом ее детей. Половину обещанной суммы и его фото отдала сразу. Остаток пообещала отдать после проделанной «работы».
Работники криминальной полиции и следствия пообщались и с так называемой «жертвой» Мужчина был шокирован от услышанного, но согласился «подыграть» полицейским.
Задержали заказчица при передаче последней части денег условном киллеру. Сейчас она задержана в порядке ст. 208 Уголовного кодекса Украины и дает объяснения следователям. Согласно действующему законодательству за совершенное ей грозит от 10 до 15 лет лишения свободы, или даже пожизненное заключение», — написала она.

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