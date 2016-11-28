На Сумщине в полиции некомплект

Некомплект личного состава подразделений полиции на Сумщине составляет 12,3% или 381 человек. Об этом на сессии Сумского областного совета в четверг заявил начальник ГУ НП в Сумской области Николай ЛУШПИЕНКО. По его словам, сегодня штатная численность полицейских в области составляет 3103 человека против 4667 в прошлом году. По разным мотивам уволено 465 работников (в том числе 220 — по собственному желанию, 67 — по отрицательным мотивам, 51 –из-за болезни и т.п.). Решениями судов восстановлены в должности 28 сотрудников. В настоящее время в производстве судов находится 36 дел об обжаловании решений аттестационных комиссий.

При этом за 11 месяцев текущего года в полицию поступило более 135 тысяч заявлений и сообщений граждан о правонарушениях (в среднем, 406 – в день), что на 28 тысяч или на 21% больше, чем в прошлом году. В ЕРДР зафиксировано 13908 преступлений, что на 1,7% больше, чем в прошлом году. При этом в Украине зафиксирован рост количества преступлений на 13,4%. «Причина одна — сложная социальная и экономическая ситуация в стране, — заявил Николай Лушпиенко депутатам.