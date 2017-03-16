Панорама / сумы / новости / события / комментарии
03.04 Понедельник

На Сумщине полицейского ударили по голове кирпичом

Сегодня, 08:22 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Панорама Панорама
На Сумщине полицейского ударили по голове кирпичом

Вечером наряд полиции группы «быстрого реагирования» увидел мопедиста, который передвигался на транспортном средстве с выключенными фарами. Для проверки полицейские остановили мопед и, как оказалось, не зря. Как выяснилось, 20-летний водитель этого транспортного средства находится в розыске за незаконное завладение автомобилем в Киеве. Его пригласили проехать в отдел полиции. Однако последний бросился наутек.
«Догнав подозреваемого, 24-летний лейтенант полиции Андрей Гапон пытался доставить его в служебный автомобиль, однако злоумышленник неожиданно набросился на него с кирпичом. Успешно задержать подозреваемого помог напарник милиционера, который в этот момент подоспел на помощь, — комментирует событие Валерий Строкач, в.и.о. начальника Шосткинского отдела полиции, — в дальнейшем задержанного доставили в Шосткинского отдела полиции, а пострадавшего полицейского каретой «скорой» — в больницу. У него врачи диагностировали многочисленные раны лица и предплечья».
Сам 20-летний задержанный не скрывает — бил кирпичом, чтобы уйти от милиционера.
В настоящее время злоумышленник находится в изоляторе временного содержания. По данному факту открыто Уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа». Санкция статьи предусматривает до пяти лет ограничения свободы или лишения свободы на тот же срок, — сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Напечатать Письмо автору Просмотров 144 Комментариев 0

читайте также
На Сумщине пенсионер-мопедист сбил женщину
На Сумщине пенсионер-мопедист сбил женщину
16.03.2017, 17:11 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 16.03.2017, 17:11 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 108 Комментариев 0
На Сумщине: из жизни пациентов
На Сумщине: из жизни пациентов
22.02.2017, 08:22 Новость
Панорама Панорама 22.02.2017, 08:22 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 293 Комментариев 0
ДТП на Сумщине: сбил и скрылся
ДТП на Сумщине: сбил и скрылся
22.02.2017, 07:20 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 22.02.2017, 07:20 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 196 Комментариев 0
На Сумщине «накрыли» нелегальный нефтеперерабатывающий завод (фото) 16 фото
На Сумщине «накрыли» нелегальный нефтеперерабатывающий завод (фото)
10.02.2017, 16:34 Новость
Панорама Панорама 10.02.2017, 16:34 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 226 Комментариев 0
Хроника гнусных времен: суициды на Сумщине
Хроника гнусных времен: суициды на Сумщине
29.12.2016, 14:14 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 29.12.2016, 14:14 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 175 Комментариев 0
Ярким пламенем! Заправка на Сумщине могла стоить жизни
Ярким пламенем! Заправка на Сумщине могла стоить жизни
29.12.2016, 10:14 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 29.12.2016, 10:14 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 228 Комментариев 0
Под колеса на Сумщине попадает «и стар, и млад»
Под колеса на Сумщине попадает «и стар, и млад»
28.12.2016, 12:11 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 28.12.2016, 12:11 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 184 Комментариев 0
На Сумщине снова досталось пешеходу
На Сумщине снова досталось пешеходу
27.12.2016, 13:24 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 27.12.2016, 13:24 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 125 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 445 Комментариев 0
Опросы

Поддерживаете ли Вы действия активистов по отношению к «Сбербанку»?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Распространенные заблуждения о детской обуви
29.03.2017, 18:47
admin adminych admin adminych 29.03.2017, 18:47 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 16 Комментариев 0
Для чего нужна вытяжка?
29.03.2017, 17:57
admin adminych admin adminych 29.03.2017, 17:57 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 14 Комментариев 0
Что такое газовый котел: его преимущества и особенности
29.03.2017, 10:15
admin adminych admin adminych 29.03.2017, 10:15 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 22 Комментариев 0
Липосакция щёк: как сделать лицо изящнее
28.03.2017, 18:59
admin adminych admin adminych 28.03.2017, 18:59 Категория: Рубрика: Здоровье, красота Регионы: Все Просмотров 15 Комментариев 0
Создайте свой уникальный мир с 3д-фотообоями от ТМ Walldeco
27.03.2017, 14:50
admin adminych admin adminych 27.03.2017, 14:50 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 26 Комментариев 0
последние комментарии
ukrop к материалу
Война сделала нас отзывчивее
Пропагандиская машина нас уничтожает. Что произошло после бегства предыдущего президента? Каждый знает свой ответ. Думаю сейчас Украина в опасности. ...
01.04.2017, 19:15
ukrop к материалу
Война сделала нас отзывчивее
Почему никто не спросит кто развязал эту войну. Кому это выгодно? Зачем эти жертвы? Этого можно было избежать? ...
01.04.2017, 19:07
chupaka к материалу
В Сумах разгорелись дискуссии о судьбе МЦ «Романтика»
"Впрочем, точку на непродуманном проекте могут поставить городские власти, но очевидно, что они не готовы слышать аргументы «против»." - еще ...
30.03.2017, 14:32
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII