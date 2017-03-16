На Сумщине полицейского ударили по голове кирпичом

Вечером наряд полиции группы «быстрого реагирования» увидел мопедиста, который передвигался на транспортном средстве с выключенными фарами. Для проверки полицейские остановили мопед и, как оказалось, не зря. Как выяснилось, 20-летний водитель этого транспортного средства находится в розыске за незаконное завладение автомобилем в Киеве. Его пригласили проехать в отдел полиции. Однако последний бросился наутек.

«Догнав подозреваемого, 24-летний лейтенант полиции Андрей Гапон пытался доставить его в служебный автомобиль, однако злоумышленник неожиданно набросился на него с кирпичом. Успешно задержать подозреваемого помог напарник милиционера, который в этот момент подоспел на помощь, — комментирует событие Валерий Строкач, в.и.о. начальника Шосткинского отдела полиции, — в дальнейшем задержанного доставили в Шосткинского отдела полиции, а пострадавшего полицейского каретой «скорой» — в больницу. У него врачи диагностировали многочисленные раны лица и предплечья».

Сам 20-летний задержанный не скрывает — бил кирпичом, чтобы уйти от милиционера.

В настоящее время злоумышленник находится в изоляторе временного содержания. По данному факту открыто Уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа». Санкция статьи предусматривает до пяти лет ограничения свободы или лишения свободы на тот же срок, — сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.