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30.03 Четверг

На Сумщине пограничники принимали гостей

Сегодня, 19:47 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина
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На Сумщине пограничники принимали гостей

Сегодня управление Сумского пограничного отряда посетили 25 учеников пешеходного туристического и туристско-краеведческого кружков Сумского областного центра внешкольного образования и работы с талантливой молодежью.
Пограничники продемонстрировали гостям образцы вооружения, которое используется в охране государственной границы Украины, а также рассказали об особенностях пограничной службы, — сообщает пресс-служба Сумского пограничного отряда.

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