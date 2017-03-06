Сегодня управление Сумского пограничного отряда посетили 25 учеников пешеходного туристического и туристско-краеведческого кружков Сумского областного центра внешкольного образования и работы с талантливой молодежью.
Пограничники продемонстрировали гостям образцы вооружения, которое используется в охране государственной границы Украины, а также рассказали об особенностях пограничной службы, — сообщает пресс-служба Сумского пограничного отряда.
На Сумщине пограничники принимали гостей
Сегодня управление Сумского пограничного отряда посетили 25 учеников пешеходного туристического и туристско-краеведческого кружков Сумского областного центра внешкольного образования и работы с талантливой молодежью.
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