На Сумщине «погорел» экоинспектор

11 апреля «на горячем» во время получения 5 тыс. грн от руководителя предприятия за непривлечение его к ответственности за выявленные нарушения задержан заместитель начальника отдела оперативного контроля, старший государственный инспектор Государственной экологической инспекции в Сумской области.

Решается вопрос о задержании инспектора в порядке ст. 208 УПК Украины и сообщения ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины. Прокуратура уже готовит ходатайство об избрании задержанному меры пресечения и отстранения от должности.

Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества, — сообщает Пресс-служба прокуратуры Сумской области