На Сумщине почувствовали улучшение от отставки Салатенко

О низких рейтингах Сумщине не написал разве что ленивый. Но, как выяснилось, всему виной противостояние облгосадминистрации и облсовета.

«Прожили сложный 2016 год. Сложный в плане политической борьбы, когда не было взаимодействия облгосадминистрации и областного совета. К сожалению, не было. Берем сейчас данные статистики, и у нас в первом квартале 2017 г. по сравнению с первым кварталом 2016 года улучшение. Рост идет в 2017 г. По одной простой причине – мы начали меньше тратить времени на какие-то разборки и на отбивание нападок от обвинений, а заниматься совместной работой»,- заявилглава Сумской облгосадминисрации Николай КЛОЧКО 14 июня.

Напомним, 2 декабря 2016 г. Сумской областной совет досрочно прекратил полномочия и уволил с должности председателя представителя «Батьківщини» Семена САЛАТЕНКО, заменив его представителем «Солидарности» Владимиром ТОКАРЕМ.

Сумщина заняла 23-е место в рейтинге социально-экономического развития областей Украины за 2016 год. По сравнению с прошлым периодом область скатилась на четыре позиции: по итогам 2015 г. она была19-й.