Панорама / сумы / новости / события / комментарии
16.06 Пятница

На Сумщине почувствовали улучшение от отставки Салатенко

Сегодня, 13:21 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина
Ирина Власова Ирина Власова
На Сумщине почувствовали улучшение от отставки Салатенко

О низких рейтингах Сумщине не написал разве что ленивый. Но, как выяснилось, всему виной противостояние облгосадминистрации и облсовета.
«Прожили сложный 2016 год. Сложный в плане политической борьбы, когда не было взаимодействия облгосадминистрации и областного совета. К сожалению, не было. Берем сейчас данные статистики, и у нас в первом квартале 2017 г. по сравнению с первым кварталом 2016 года улучшение. Рост идет в 2017 г. По одной простой причине – мы начали меньше тратить времени на какие-то разборки и на отбивание нападок от обвинений, а заниматься совместной работой»,- заявилглава Сумской облгосадминисрации Николай КЛОЧКО 14 июня.
Напомним, 2 декабря 2016 г. Сумской областной совет досрочно прекратил полномочия и уволил с должности председателя представителя «Батьківщини» Семена САЛАТЕНКО, заменив его представителем «Солидарности» Владимиром ТОКАРЕМ.
Сумщина заняла 23-е место в рейтинге социально-экономического развития областей Украины за 2016 год. По сравнению с прошлым периодом область скатилась на четыре позиции: по итогам 2015 г. она была19-й.

Напечатать Письмо автору Просмотров 0 Комментариев 0

читайте также
Служба 911 по-сумски (фото) 7 фото
Служба 911 по-сумски (фото)
23.05.2017, 08:20 Новость
Панорама Панорама 23.05.2017, 08:20 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 328 Комментариев 0
Сумские пограничники не пустили коров в Россию (фото) 2 фото
Сумские пограничники не пустили коров в Россию (фото)
23.05.2017, 07:19 Новость
Панорама Панорама 23.05.2017, 07:19 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 270 Комментариев 0
Непонятная история в Сумах
Непонятная история в Сумах
22.05.2017, 16:20 Новость
Панорама Панорама 22.05.2017, 16:20 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 728 Комментариев 0
Страшный диагноз на Сумщине
Страшный диагноз на Сумщине
13.03.2017, 10:20 Новость
Панорама Панорама 13.03.2017, 10:20 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 710 Комментариев 0
На Сумщине задолжали более 112 млн грн. зарплаты
На Сумщине задолжали более 112 млн грн. зарплаты
10.03.2017, 15:14 Новость
Панорама Панорама 10.03.2017, 15:14 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 114 Комментариев 0
Сумская таможня дает добро (фото) 2 фото
Сумская таможня дает добро (фото)
10.03.2017, 14:44 Новость
Панорама Панорама 10.03.2017, 14:44 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 188 Комментариев 0
На Сумщине не спешат платить за коммуналку
На Сумщине не спешат платить за коммуналку
09.03.2017, 14:15 Новость
Панорама Панорама 09.03.2017, 14:15 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 192 Комментариев 0
В Сумах простятся с Владимиром Ситало 3 фото
В Сумах простятся с Владимиром Ситало
13.02.2017, 15:25 Новость
Панорама Панорама 13.02.2017, 15:25 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 504 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
14 червня – Всесвітній день донора крові
Вчера, 19:20
admin adminych admin adminych Вчера, 19:20 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 15 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 849 Комментариев 0
Опросы

Как вы планируете отдохнуть нынешним летом?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
«Мо-ко-ко Socks» — настоящее царство носков
Вчера, 16:56
admin adminych admin adminych Вчера, 16:56 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 22 Комментариев 0
Особенности раций Моторола
14.06.2017, 20:24
admin adminych admin adminych 14.06.2017, 20:24 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 15 Комментариев 0
Кемер — драгоценный камень Турецкой Ривьеры
14.06.2017, 16:49
admin adminych admin adminych 14.06.2017, 16:49 Категория: Рубрика: Спорт, туризм Регионы: Все Просмотров 33 Комментариев 0
ТОП-5 самых продаваемых иномарок с пробегом на сумском авторынке
13.06.2017, 11:46
admin adminych admin adminych 13.06.2017, 11:46 Категория: Рубрика: Автотранспорт Регионы: Все Просмотров 142 Комментариев 0
Три важных аксессуара для классического образа мужчины
08.06.2017, 12:36
admin adminych admin adminych 08.06.2017, 12:36 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 46 Комментариев 0
последние комментарии
chupaka к материалу
Тарифно-транспортные страсти в Сумах
Как весело живётся.
07.06.2017, 13:43
Vasily Tychoblin к материалу
В Сумах говорят, а в Шостке делают
Браво, Миколо Петровичу!
07.06.2017, 09:52
Сергей Федоров к материалу
Нововведения в начислении трудового стажа (инфографика)
Садомазохисты, проголосовавшие в 2014г. за потрошенко-яйценюковскую БАНДУ у власти, продолжаете "РАДОВАТЬСЯ" новым "улучшениям", которые вам преподносят эти МАРОДЁРЫ у власти ...
06.06.2017, 22:24
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII