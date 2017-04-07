21 мая на ул. Сумской в Ахтырке 31-летний водитель за рулем автомобиля Volkswagen совершил наезд на местного жителя. 29-летний ахтырчанин, который, будучи изрядно навеселе, внезапно вышел на проезжую часть вне пешеходного перехода. Водитель легковушки хотя и применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось.
Пострадавший пешеход с закрытой черепно-мозговой травмой, политравмой, переломом трех ребер справа, ушибом и рваной раной предплечья справа госпитализирован в хирургическое отделение Ахтырской ЦРБ, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.
На Сумщине пешеход внезапно вышел на дорогу
Сегодня, 09:19 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
21 мая на ул. Сумской в Ахтырке 31-летний водитель за рулем автомобиля Volkswagen совершил наезд на местного жителя. 29-летний ахтырчанин, который, будучи изрядно навеселе, внезапно вышел на проезжую часть вне пешеходного перехода. Водитель легковушки хотя и применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось.
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