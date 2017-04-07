На Сумщине пешеход внезапно вышел на дорогу

21 мая на ул. Сумской в Ахтырке 31-летний водитель за рулем автомобиля Volkswagen совершил наезд на местного жителя. 29-летний ахтырчанин, который, будучи изрядно навеселе, внезапно вышел на проезжую часть вне пешеходного перехода. Водитель легковушки хотя и применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось.

Пострадавший пешеход с закрытой черепно-мозговой травмой, политравмой, переломом трех ребер справа, ушибом и рваной раной предплечья справа госпитализирован в хирургическое отделение Ахтырской ЦРБ, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.