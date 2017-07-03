10 августа в Лебедине состоится торжественное перезахоронение останков погибшего во время Второй мировой войны воина — нашего земляка Ивана Антоновича ЗАЙЦА, 1897 года рождения.
Его останки и посмертный медальон, где было указано имя, дата и место рождения, нашли в конце апреля в районе с. Малиновка Ленинградской области, — сообщает сайт Лебединского горсовета.
В 13.00 состоится молебен за покойного в Храме Успения Пресвятой Богородицы.
В 14.00 — траурная процессия от храма пройдет до Троицкого кладбища, где в 14.20 состоится траурный митинг.
На Сумщине перезахоронят солдата
10 августа в Лебедине состоится торжественное перезахоронение останков погибшего во время Второй мировой войны воина — нашего земляка Ивана Антоновича ЗАЙЦА, 1897 года рождения.
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