На Сумщине перезахоронят солдата

10 августа в Лебедине состоится торжественное перезахоронение останков погибшего во время Второй мировой войны воина — нашего земляка Ивана Антоновича ЗАЙЦА, 1897 года рождения.

Его останки и посмертный медальон, где было указано имя, дата и место рождения, нашли в конце апреля в районе с. Малиновка Ленинградской области, — сообщает сайт Лебединского горсовета.

В 13.00 состоится молебен за покойного в Храме Успения Пресвятой Богородицы.

В 14.00 — траурная процессия от храма пройдет до Троицкого кладбища, где в 14.20 состоится траурный митинг.