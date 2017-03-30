На Сумщине пенсионер упал с велосипеда

25 мая на пр. Мира в Кролевце 72-летний местный житель, двигаясь на велосипеде, упал и травмировался. С закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ссадинами лба мужчина доставлен в Кролевецкую ЦРБ, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 25 мая с начала года на территории Сумской области произошло 108 ДТП, в которых 21 человек погиб и 139 пострадали (в прошлом году за аналогичный период – 205 ДТП, в которых 25 человек погибли и 256 пострадали).