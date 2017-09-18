На Сумщине открыт музей истории храму (фото)

В Ильинском храме Угроеды появился музей истории. Необходимый строительный материал начали собирать в сентябре прошлого года. А в феврале этого года — приступили к работам по ремонту и оснащению музейного помещения. Параллельно — подбирали музейные материалы. Через полгода кропотливых работ музей открыл свои двери для посетителей, — сообщает Православная Сумщина

Открытие музея было приурочено 170-летию храма. «Идея создания музея возникла достаточно давно. Ведь храм имеет действительно интересную историю. В архивах сохранились упоминания о меценате — местном помещике Николае Антонове, трудами и средствами которого была построена эта святыня, о священнослужителей того времени и тому подобное. В подвальном помещении и на чердаке храма нашлось много старинных вещей. Все это собиралось вместе около 20 лет. Так, с Господней помощью попытались упорядочить это историческое наследие и поделиться им с современниками», — говорит настоятель Ильинского храма протоиерей Сергей Зеленский.

Наряду с экспонатами, имеющими историческую ценность, в музейной комнате представлена фотолетопись о современной жизни общества.

Ильинская община выпустила буклет о современной жизни прихода, который стал частью новейшей истории храма. «В дальнейшем мы намерены продолжить поисковую работу по более глубокому изучению истории храма, а также освещать современные храмовые события», — говорит отец Сергий.