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07.06 Среда

На Сумщине от угроз перешли к делу (фото)

Сегодня, 11:11 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина
Ирина Власова Ирина Власова

Глуховчанину, члену исполкома Глуховского горсовета Виктору ГРИШКО (ненсионер, заслуженный юрист Украины, государственный советник таможенной службы 3-го класса, член союза ветеранов Украины) 6 июня повредили машину. Об этом на своей странице в фейсбуке написал мэр города Глухов Мишель Терещенко и выложил фото.
Как сообщила руководитель отдела коммуникаций ГУ НП в Сумской области Эльвира Биганова, сообщение в полицию поступило в 6:16 от хозяина машины. На место выехала группа быстрого реагирования и следственно-оперативная группы. «Они зафиксировали, что в машине разбито лобовое и заднее стекла и фары. Опрошен потерпевший, машину осмотрели дважды. Начато уголовное производство по ч.1 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества), выясняются обстоятельства произошедшего», — сообщила Эльвира Биганова.
Что стало причиной? Мишель Терещенко написал, что все произошло после того как он разместил пост о противоправном изувечении памятника архитектуры и истории в самом центре города: «Виктор Гришко пытался предотвратить это, обращаясь с жалобам на произвол (в связи с чем получал неоднократные угрозы)».
«Мені масово телефонують мешканці Глухова, шоковані тим, що відбувається: кажуть, якщо сміють тиснути подібним чином на члена Виконкому, який виконував свій обов’язок, невже на Глухівщину повертаються 90-ті? Постраждалий В. М. Гришко як говориться не з «боязкого десятка», стверджує, що це лише попередження і його здоров’я та життя зараз під РЕАЛЬНОЮ ЗАГРОЗОЮ так само як і всієї нашої команди!», — считает мэр.

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