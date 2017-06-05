На Сумщине от угроз перешли к делу (фото)

Глуховчанину, члену исполкома Глуховского горсовета Виктору ГРИШКО (ненсионер, заслуженный юрист Украины, государственный советник таможенной службы 3-го класса, член союза ветеранов Украины) 6 июня повредили машину. Об этом на своей странице в фейсбуке написал мэр города Глухов Мишель Терещенко и выложил фото.

Как сообщила руководитель отдела коммуникаций ГУ НП в Сумской области Эльвира Биганова, сообщение в полицию поступило в 6:16 от хозяина машины. На место выехала группа быстрого реагирования и следственно-оперативная группы. «Они зафиксировали, что в машине разбито лобовое и заднее стекла и фары. Опрошен потерпевший, машину осмотрели дважды. Начато уголовное производство по ч.1 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества), выясняются обстоятельства произошедшего», — сообщила Эльвира Биганова.

Что стало причиной? Мишель Терещенко написал, что все произошло после того как он разместил пост о противоправном изувечении памятника архитектуры и истории в самом центре города: «Виктор Гришко пытался предотвратить это, обращаясь с жалобам на произвол (в связи с чем получал неоднократные угрозы)».

«Мені масово телефонують мешканці Глухова, шоковані тим, що відбувається: кажуть, якщо сміють тиснути подібним чином на члена Виконкому, який виконував свій обов’язок, невже на Глухівщину повертаються 90-ті? Постраждалий В. М. Гришко як говориться не з «боязкого десятка», стверджує, що це лише попередження і його здоров’я та життя зараз під РЕАЛЬНОЮ ЗАГРОЗОЮ так само як і всієї нашої команди!», — считает мэр.