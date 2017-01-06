Терапия холодом: на Сумщине от пневмонии умерла одна из пациенток психбольницы №2

В селе Высокое Ахтырского района пациенты психиатрической больницы содержались в палатах при температуре до +9 градусов. Руководство облздрава предложило перевести их в другое медицинское учреждение такого же профиля, однако персонал больницы препятствовал этому. 13 января после переговоров, которые длились несколько часов, из больницы удалось вывезти часть больных. 24 пациента были перевезены в Первую специализированную психиатрическую больницу в Ромнах, где их разместили в двух отдельных отделениях в нормальных условиях. У четверых больных была обнаружена пневмония.

У 17 из 200 пациентов, оставшихся в холодных корпусах в Высоком,

на следующий день зафиксировали повышение температуры. «У девяти поставлен диагноз — грипп, в восьми — ОРВИ. Трое пациентов доставлены в Ахтырскую районную больницу — два человека в терапевтическое отделение и одна женщина с пневмонией — в реанимационное отделение. Вчера она умерла от пневмонии. При вскрытии подтвержден диагноз тотальной левосторонней пневмонии и правой нижнедолевой. Это ответ всем тем, кто политическими играми хочет прикрыть ситуацию в этом заведении», — заявил на аппаратном совещании в ОГА в понедельник 23 января начальник управления здравоохранения Сергей БУТЕНКО.

Председатель Сумской облгосадминистрации Николай КЛОЧКО считает, что значительная вина в сложившейся ситуации лежит на руководстве заведения.

Рабочая группа из депутатов и работников управления имуществом областного совета и управления здравоохранения 17 января проверила условия пребывания больных в этом заведении. «После того как мы изучили журналы температурных режимов, увидели, что показатели понижения температуры, которые не соответствовали нормативам, фиксировались в заведении не только в эти дни, но и в течение всего отопительного сезона. И это несмотря на то, что руководство заведения говорило, что оно полностью готов к отопительному сезону. Управлению здравоохранения лишь 10 января было доказано руководителем учреждения — температура действительно в нескольких отделениях достигает неприемлемых цифр», — заявил Сергей Бутенко.

По его словам, комиссией предложено оптимизировать сеть психиатрических заведений Сумщины, перераспределив финансовые потоки в те заведения, которые могут оказывать качественную и доступную медицинскую помощь. Она посетит Роменскую и Глуховскую психбольницы, а потом вынесет на суд депутатов областного совета вопрос дальнейшего функционирования ахтырского заведения. Обещают подойти взвешенно: 184 сотрудника больницы живут в Высоком, и необходимо не спровоцировать социальный взрыв.

Ахтырская местная прокуратура 17 января начала уголовное производство по ч. 1 ст. 127 (пытки) УК

Фото Сумской ОГА

Губернатор отметил, что медучреждение в прошлом году получило 22 млн грн.

«С этим вопросом надо отдельно разбираться, ведь я лично 1,5 млн медицинской субвенции распределил туда. Хотя сейчас руководство больницы пытается прикрыть свою бездеятельность байками о том, что деньги на заведение не выделялись», — сказал он.

Ирина Власова, «Панорама» №5