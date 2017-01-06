Панорама / сумы / новости / события / комментарии
31.01 Вторник

На Сумщине от пневмонии умерла одна из пациенток психбольницы

Сегодня, 07:35 Категория: Новость Рубрики: Здоровье, Область, Общество Регион: Сумщина
Панорама Панорама
На Сумщине от пневмонии умерла одна из пациенток психбольницы

Терапия холодом: на Сумщине от пневмонии умерла одна из пациенток психбольницы №2

В селе Высокое Ахтырского района пациенты психиатрической больницы содержались в палатах при температуре до +9 градусов. Руководство облздрава предложило перевести их в другое медицинское учреждение такого же профиля, однако персонал больницы препятствовал этому. 13 января после переговоров, которые длились несколько часов, из больницы удалось вывезти часть больных. 24 пациента были перевезены в Первую специализированную психиатрическую больницу в Ромнах, где их разместили в двух отдельных отделениях в нормальных условиях. У четверых больных была обнаружена пневмония.
У 17 из 200 пациентов, оставшихся в холодных корпусах в Высоком,
на следующий день зафиксировали повышение температуры. «У девяти поставлен диагноз — грипп, в восьми — ОРВИ. Трое пациентов доставлены в Ахтырскую районную больницу — два человека в терапевтическое отделение и одна женщина с пневмонией — в реанимационное отделение. Вчера она умерла от пневмонии. При вскрытии подтвержден диагноз тотальной левосторонней пневмонии и правой нижнедолевой. Это ответ всем тем, кто политическими играми хочет прикрыть ситуацию в этом заведении», — заявил на аппаратном совещании в ОГА в понедельник 23 января начальник управления здравоохранения Сергей БУТЕНКО.
Председатель Сумской облгосадминистрации Николай КЛОЧКО считает, что значительная вина в сложившейся ситуации лежит на руководстве заведения.
Рабочая группа из депутатов и работников управления имуществом областного совета и управления здравоохранения 17 января проверила условия пребывания больных в этом заведении. «После того как мы изучили журналы температурных режимов, увидели, что показатели понижения температуры, которые не соответствовали нормативам, фиксировались в заведении не только в эти дни, но и в течение всего отопительного сезона. И это несмотря на то, что руководство заведения говорило, что оно полностью готов к отопительному сезону. Управлению здравоохранения лишь 10 января было доказано руководителем учреждения — температура действительно в нескольких отделениях достигает неприемлемых цифр», — заявил Сергей Бутенко.
По его словам, комиссией предложено оптимизировать сеть психиатрических заведений Сумщины, перераспределив финансовые потоки в те заведения, которые могут оказывать качественную и доступную медицинскую помощь. Она посетит Роменскую и Глуховскую психбольницы, а потом вынесет на суд депутатов областного совета вопрос дальнейшего функционирования ахтырского заведения. Обещают подойти взвешенно: 184 сотрудника больницы живут в Высоком, и необходимо не спровоцировать социальный взрыв.

Ахтырская местная прокуратура 17 января начала уголовное производство по ч. 1 ст. 127 (пытки) УК

Фото Сумской ОГА
Губернатор отметил, что медучреждение в прошлом году получило 22 млн грн.
«С этим вопросом надо отдельно разбираться, ведь я лично 1,5 млн медицинской субвенции распределил туда. Хотя сейчас руководство больницы пытается прикрыть свою бездеятельность байками о том, что деньги на заведение не выделялись», — сказал он.

Ирина Власова, «Панорама» №5

Напечатать Письмо автору Просмотров 2 Комментариев 0

читайте также
Жители Сумщины болеют. Но меньше
Жители Сумщины болеют. Но меньше
06.01.2017, 10:16 Новость
Панорама Панорама 06.01.2017, 10:16 Категория: Новость Рубрики: Здоровье, Область, Общество Регион: Сумщина Просмотров 34 Комментариев 0
На Сумщине открыли очередное отделение гемодиализа 4 фото
На Сумщине открыли очередное отделение гемодиализа
02.01.2017, 09:19 Новость
Панорама Панорама 02.01.2017, 09:19 Категория: Новость Рубрики: Здоровье, Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 118 Комментариев 0
На Сумщине снова досталось пешеходу
На Сумщине снова досталось пешеходу
27.12.2016, 13:24 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 27.12.2016, 13:24 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 121 Комментариев 0
На Сумщине растет потребность в субсидиях
На Сумщине растет потребность в субсидиях
27.12.2016, 09:00 Новость
Панорама Панорама 27.12.2016, 09:00 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Экономика Регион: Сумщина Просмотров 114 Комментариев 0
Инициатива из Сум: живодеров наказывать по полной
Инициатива из Сум: живодеров наказывать по полной
27.12.2016, 08:23 Новость
Юлия Левковская Юлия Левковская 27.12.2016, 08:23 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 224 Комментариев 0
Спастись от гриппа
Спастись от гриппа
12.12.2016, 14:14 Новость
Панорама Панорама 12.12.2016, 14:14 Категория: Новость Рубрики: Здоровье, Область, Общество Регион: Сумщина Просмотров 348 Комментариев 0
На Сумщине мужчина в гостях выпрыгнул с 5-го этажа
На Сумщине мужчина в гостях выпрыгнул с 5-го этажа
03.10.2016, 13:01 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 03.10.2016, 13:01 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 500 Комментариев 0
Политики Сумщины. Мишель Терещенко женится!
Политики Сумщины. Мишель Терещенко женится!
03.10.2016, 11:11 Новость
Панорама Панорама 03.10.2016, 11:11 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 311 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Ваша личная радость без провода
27.01.2017, 10:38
admin admin 27.01.2017, 10:38 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 15 Комментариев 0
Инжиниринговые решения нового поколения
25.01.2017, 17:36
admin admin 25.01.2017, 17:36 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 26 Комментариев 0
Хто стане Людиною року на Сумщині?
05.01.2017, 17:55
admin admin 05.01.2017, 17:55 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 332 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin admin 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 299 Комментариев 0
Опросы

Как вы относитесь к возможному повышению цен в сумских маршрутках?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Работа с покупателем нестандартными методами
27.01.2017, 17:59
admin admin 27.01.2017, 17:59 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 17 Комментариев 0
Как отличить интернет-телевидение от IPTV
27.01.2017, 16:24
admin admin 27.01.2017, 16:24 Категория: Рубрика: Бытовые услуги Регионы: Все Просмотров 21 Комментариев 0
Пять привычек, которые влияют на психику
27.01.2017, 13:56
admin admin 27.01.2017, 13:56 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 21 Комментариев 0
Выбираем чехол для телефона Huawei Nova
24.01.2017, 11:45
admin admin 24.01.2017, 11:45 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 48 Комментариев 0
Покупайте статусные автомобили в компании «Статус-Авто»
23.01.2017, 12:51
admin admin 23.01.2017, 12:51 Категория: Рубрика: Автотранспорт Регионы: Все Просмотров 41 Комментариев 0
последние комментарии
Сергей Федоров к материалу
Уже 20: суициды на Сумщине
Это всё РЕЗУЛЬТАТЫ "жизни по новому". Интересно сколько ещё ЛОПУХнувшиеся БАРАНЫ будут терпеть своих КРАДУНов, прикрывающихся ШАТУНами, с которыми СОВМЕСТНО ...
Вчера, 22:20
Сергей Федоров к материалу
Шито-крыто. Новые требования МВФ к Украине (инфографика)
Вам нравится ПЕРЕПЕЧАТЫВАТЬ ПЕРЕПЕЧАТАННОЕ и быть ИСПОРЧЕННЫМ телефоном? А где хотя бы копия последней ВЕРСИИ меморандума о сотрудничестве Украины ...
Вчера, 21:20
ukrop к материалу
А пачєму абарігєни сьєлі Кука
Спасибо за статью. Но лохи хотят жить как быдло. Поэтому живут так, как им добрые люди разрешат. Вот в ...
29.01.2017, 18:50
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII