На Сумщине от машин страдают велосипедисты

12 сентября на ул. Шевченко в Шостке 52-летнй водитель за рулем Chevrolet Aveo совершил наезд на велосипедиста. В результате 67-летний мужчина госпитализирован в хирургию местной болььницы с садинами на голове. Проводится проверка.

Похожее происшествие зарегистрировано и в Конотопе. 11 сентября в 15:30 на ул. Кочемазова 37-летний местный житель за рулем автомобиля ВАЗ 21043 наехал на велосипедиста. В результате наезда 34-летний конотопчанин с ушибом ног госпитализирован в хирургическое отделение Конотопской ЦРБ. Машина отправлена на штрафплощадку. — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.