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14.09 Четверг

На Сумщине от машин страдают велосипедисты

Сегодня, 14:20 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Ирина Власова Ирина Власова
На Сумщине от машин страдают велосипедисты

12 сентября на ул. Шевченко в Шостке 52-летнй водитель за рулем Chevrolet Aveo совершил наезд на велосипедиста. В результате 67-летний мужчина госпитализирован в хирургию местной болььницы с садинами на голове. Проводится проверка.
Похожее происшествие зарегистрировано и в Конотопе. 11 сентября в 15:30 на ул. Кочемазова 37-летний местный житель за рулем автомобиля ВАЗ 21043 наехал на велосипедиста. В результате наезда 34-летний конотопчанин с ушибом ног госпитализирован в хирургическое отделение Конотопской ЦРБ. Машина отправлена на штрафплощадку. — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.

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