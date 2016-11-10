На Сумщине определили победителей конкурса молодежных проектов

Победителями областного конкурса по определению проектов, разработанных институтами гражданского общества в сфере работы с детьми и молодежью, для реализации которых предоставляется финансовая поддержка на 2017 год, стали 39 общественных инициатив

По информации областного управления молодежи и спорта, для участия в конкурсе 2017 года представлены 72 конкурсные предложения от 27 институтов гражданского общества. К участию в публичной защите было допущено 70 зарегистрированных проектных предложений от 26 организаций.

Свои проекты участники конкурса представляли в ходе открытой защиты конкурсных предложений. Общая сумма средств, которую предлагается выделить на реализацию проектов — победителей конкурса за счет средств областного бюджета составляет 1,2 миллиона гривен.

По результатам оценки предложений членами конкурсной комиссии было определено 39 победителей и объемы выделения бюджетных средств для выполнения соответствующих проектов.

Общественные инициативы направлены, в частности, на развитие и пропаганду здорового образа жизни, студенческого самоуправления, формирование семейных ценностей, патриотическое воспитание, воспитание лидерских качеств, профессиональную ориентацию молодежи, — информирует пресс-служба Сумской ОГА.