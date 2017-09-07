На Сумщине ограничат движение (схема)

На участке автодороги Шостка-Кролевец закроют движение. С 15 октября по 1 ноября в связи с выполнением ремонтных работ мостовых сооружений на автомобильной дороге государственного значения Т-19-07 Шостка- Кролевец движение автомобильного транспорта с. Воронцово в г. Кролевец (на участке с 18 км +010 до 33 км +481) будет закрыт. Объезд будет осуществляться по автомобильной дороге М-02 Копти-Глухов-Бачевск и Р-65 КПП «Николаевка» -Семеновка-Н. Сиверський-Глухов-КПП «Катериновка» в соответствии с установленными схем.

Водителей просят быть внимательными, соблюдать требования информационных знаков и с пониманием относиться к временным неудобствам, — сообщает Служба автомобильных дорог в Сумской области.