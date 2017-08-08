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На Сумщине объявили конкурс социальной рекламы

Сегодня, 15:16 Категория: Новость Рубрики: Образование, Общество Регион: Сумщина
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На Сумщине объявили конкурс социальной рекламы

В Лебедине объявлен конкурс социальной рекламы «Я люблю свой город».
Положение о проведении конкурса утверждено распоряжением городского головы №166-ОД от 27.10.2017. Конкурс пройдет с 1 по 27 ноября включительно. Участие в конкурсе могут принять лебединцы возрасте от 10 до 35 лет.
Конкурс проводится для воспитания молодежи для закрепления общечеловеческих ценностей: нравственности, милосердия, дружелюбия, патриотизма, толерантности, чувства красоты и гармонии.
Для участия в конкурсе необходимо подготовить рекламный материал социального характера по одному из следующих направлений:
- «Моя семья — мой Лебедин»;
- «Умное общество против насилия»;
- «Лебединцы — нация здоровых людей»;
- «Хорошее образование сегодня — настоящий профессионал завтра»;
- «Чистый город начинается с каждого из нас».
К участию в Конкурсе допускаются вовремя поданные авторские работы, содержание которых соответствует утвержденной тематике конкурса. Все документы направляются в двух экземплярах в бумажном (рисунок, фотография, коллаж с подписью, который носит информативный и жизнеутверждающий характер) и в электронном виде на носителях пометкой «Организационный комитет Конкурса» по адресу: г. Лебедин, ул. Пушкина,2.

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