На Сумщине объявили конкурс социальной рекламы

В Лебедине объявлен конкурс социальной рекламы «Я люблю свой город».

Положение о проведении конкурса утверждено распоряжением городского головы №166-ОД от 27.10.2017. Конкурс пройдет с 1 по 27 ноября включительно. Участие в конкурсе могут принять лебединцы возрасте от 10 до 35 лет.

Конкурс проводится для воспитания молодежи для закрепления общечеловеческих ценностей: нравственности, милосердия, дружелюбия, патриотизма, толерантности, чувства красоты и гармонии.

Для участия в конкурсе необходимо подготовить рекламный материал социального характера по одному из следующих направлений:

- «Моя семья — мой Лебедин»;

- «Умное общество против насилия»;

- «Лебединцы — нация здоровых людей»;

- «Хорошее образование сегодня — настоящий профессионал завтра»;

- «Чистый город начинается с каждого из нас».

К участию в Конкурсе допускаются вовремя поданные авторские работы, содержание которых соответствует утвержденной тематике конкурса. Все документы направляются в двух экземплярах в бумажном (рисунок, фотография, коллаж с подписью, который носит информативный и жизнеутверждающий характер) и в электронном виде на носителях пометкой «Организационный комитет Конкурса» по адресу: г. Лебедин, ул. Пушкина,2.