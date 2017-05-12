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На Сумщине обновляется рынок (фото)

Сегодня, 12:33 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество Регион: Сумщина
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Рынок по ул. Набережной в Тростянце поэтапно ремонтируется, упорядочивается, приобретает современный вид. Кардинально изменилось внутреннее убранство павильона молочной торговли. Согласно информации директора рынка Виктора Черкашина, с апреля по май текущего года работники КП ТЖЕУ выполнили целый ряд работ для создания в помещении условий для реализаторов продукции и покупателей. Осталось утеплить пол и покрыть его керамической плиткой, это в ближайшее время будет сделано.
О выполненных строительных работ в молочном павильоне, руководитель рынке сообщил следующее: осуществлен внутреннее утепление стен и их облицовка плиткой, отремонтированы и утеплены потолок, полностью обновлена система освещения, установлены новые металлические входные двери, отремонтированы коридор. Кроме того, в целях соблюдения санитарных норм, в павильоне размещены бойлер для снабжения горячей воды и новая раковина для мытья рук.
- Следующий этап работы — утепление пола в мясном и молочном павильонах, укладка плитки — говорит Виктор Черкашин. — Потом начнется ремонт рыбного павильона и админздания рынка, — сообщает сайт Тростянецкого горсовета.

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