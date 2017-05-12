На Сумщине обновляется рынок (фото)

Рынок по ул. Набережной в Тростянце поэтапно ремонтируется, упорядочивается, приобретает современный вид. Кардинально изменилось внутреннее убранство павильона молочной торговли. Согласно информации директора рынка Виктора Черкашина, с апреля по май текущего года работники КП ТЖЕУ выполнили целый ряд работ для создания в помещении условий для реализаторов продукции и покупателей. Осталось утеплить пол и покрыть его керамической плиткой, это в ближайшее время будет сделано.

О выполненных строительных работ в молочном павильоне, руководитель рынке сообщил следующее: осуществлен внутреннее утепление стен и их облицовка плиткой, отремонтированы и утеплены потолок, полностью обновлена система освещения, установлены новые металлические входные двери, отремонтированы коридор. Кроме того, в целях соблюдения санитарных норм, в павильоне размещены бойлер для снабжения горячей воды и новая раковина для мытья рук.

- Следующий этап работы — утепление пола в мясном и молочном павильонах, укладка плитки — говорит Виктор Черкашин. — Потом начнется ремонт рыбного павильона и админздания рынка, — сообщает сайт Тростянецкого горсовета.