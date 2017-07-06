На сессии 7 июля депутаты облсовета проголосовали за новый проект плана формирования ОТГ области. Для того, чтобы хоть кто-то имел возможность двигаться дальше – за каждый район голосовали отдельно, сообщает UA: Суми.
Из девяти вынесенных на сессию районов проголосовали только за шесть. Это Шосткинский, Глуховский, Серединобудский, Роменский, Путивльский, Бурынский и Недригайловский районы. Перспективные планы Сумского и Лебединского районов отложили. Подробности в сюжете.
На Сумщине обновили карту объединенных территориальных громад (видео)
На сессии 7 июля депутаты облсовета проголосовали за новый проект плана формирования ОТГ области. Для того, чтобы хоть кто-то имел возможность двигаться дальше – за каждый район голосовали отдельно, сообщает UA: Суми.
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