На Сумщине обновили карту объединенных территориальных громад (видео)

На сессии 7 июля депутаты облсовета проголосовали за новый проект плана формирования ОТГ области. Для того, чтобы хоть кто-то имел возможность двигаться дальше – за каждый район голосовали отдельно, сообщает UA: Суми.

Из девяти вынесенных на сессию районов проголосовали только за шесть. Это Шосткинский, Глуховский, Серединобудский, Роменский, Путивльский, Бурынский и Недригайловский районы. Перспективные планы Сумского и Лебединского районов отложили. Подробности в сюжете.