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16.03 Четверг

На Сумщине обнаружили авто с поддельным документом (фото)

Вчера, 19:41 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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14 марта в пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда обнаружили поддельное свидетельство о регистрации транспортного средства. Во время проверки грузового автомобиля марки DAF английского регистрации, которым возвращался из России наш соотечественник, у пограничного наряда возникли сомнения относительно действительности свидетельства о регистрации данного транспортного средства.
По результатам углубленной проверки документа пограничники установили, что предоставленный водителем во время прохождения пограничного контроля документ, оказался поддельным.
Сейчас транспортное средство 2003 года выпуска передано в установленном порядке сотрудникам полиции, которые и занимаются объективным выяснением совершение человеком уголовного преступления, предусмотренного ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины, — сообщает пресс-служба Сумского пограничного отряда

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