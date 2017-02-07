На Сумщине обнаружили авто с поддельным документом (фото)

14 марта в пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда обнаружили поддельное свидетельство о регистрации транспортного средства. Во время проверки грузового автомобиля марки DAF английского регистрации, которым возвращался из России наш соотечественник, у пограничного наряда возникли сомнения относительно действительности свидетельства о регистрации данного транспортного средства.

По результатам углубленной проверки документа пограничники установили, что предоставленный водителем во время прохождения пограничного контроля документ, оказался поддельным.

Сейчас транспортное средство 2003 года выпуска передано в установленном порядке сотрудникам полиции, которые и занимаются объективным выяснением совершение человеком уголовного преступления, предусмотренного ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины, — сообщает пресс-служба Сумского пограничного отряда