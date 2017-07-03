6 августа — вторая годовщина со дня гибели нашего земляка Олега Костюка. Городской голова Ромен Сергей Салатун и управляющая делами исполкома Лариса Сосненко почтили память роменчанина и возложили цветы к мемориальной доске, — сообщает сайт Роменского горсовета.
На Сумщине не забывают о погибших земляках (фото)
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