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08.08 Вторник

На Сумщине не забывают о погибших земляках (фото)

Вчера, 17:24 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина
Панорама Панорама

6 августа — вторая годовщина со дня гибели нашего земляка Олега Костюка. Городской голова Ромен Сергей Салатун и управляющая делами исполкома Лариса Сосненко почтили память роменчанина и возложили цветы к мемориальной доске, — сообщает сайт Роменского горсовета.

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