На Сумщине не забывают о погибших земляках (фото)

6 августа — вторая годовщина со дня гибели нашего земляка Олега Костюка. Городской голова Ромен Сергей Салатун и управляющая делами исполкома Лариса Сосненко почтили память роменчанина и возложили цветы к мемориальной доске, — сообщает сайт Роменского горсовета.