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06.04 Четверг

На Сумщине не перевелись мошенники

Сегодня, 14:13 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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На Сумщине не перевелись мошенники

В Ромнах 79-летяя пенсионерка лишилась всех своих сбережений. Поздно ночью ей позвонил неизвестный, представился следователем и сообщил, что ее внуку, который якобы задержан за совершение преступления, грозит уголовная ответственность. Если пенсионерка хочет помочь парню, ей нужно немедленно передать другу $2000. Таких денег у старушки не оказалось и мошенник согласился и на ту сумму, которую она имела.
Через некоторое время женщина встретилась с курьером и передала ему все свои сбережения — 10 000 гривен и 700 долларов США. А когда вернулась домой и позвонила внуку, поняла, что стала жертвой мошенников.
Сейчас по данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) и делают все возможное, чтобы установить аферистов, — сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области

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