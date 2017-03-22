На Сумщине не перевелись мошенники

В Ромнах 79-летяя пенсионерка лишилась всех своих сбережений. Поздно ночью ей позвонил неизвестный, представился следователем и сообщил, что ее внуку, который якобы задержан за совершение преступления, грозит уголовная ответственность. Если пенсионерка хочет помочь парню, ей нужно немедленно передать другу $2000. Таких денег у старушки не оказалось и мошенник согласился и на ту сумму, которую она имела.

Через некоторое время женщина встретилась с курьером и передала ему все свои сбережения — 10 000 гривен и 700 долларов США. А когда вернулась домой и позвонила внуку, поняла, что стала жертвой мошенников.

Сейчас по данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) и делают все возможное, чтобы установить аферистов, — сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области