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На Сумщине «накрыли» нелегальный нефтеперерабатывающий завод (фото)

Сегодня, 11:34 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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В ходе операции «Акциз-2017» оперативными работниками налоговой милиции ГУ ДФС в Сумской области совместно с сотрудниками Национальной полиции под процессуальным руководством Ахтырской прокуратуры Сумской области прекратили нелегальное производство горюче-смазочных материалов.
Установлено, что должностные лица одного из предприятий организовали на территории Ахтырского района Сумской области незаконное производство подакцизной продукции — горюче-смазочные материалы. Производство было масштабное. Однако, акцизный налог никто не платил. Должностные лица не предоставили ни одного документа разрешительного характера на изготовление и использование опасных химических веществ, а также документов по вопросам экологической безопасности производственного комплекса.
На основании постановлений суда проведены обыски на территории нелегального завода, в результате которых обнаружено и изъято более 53 тысяч литров углеводородного сырья, 41000 литров бензина, а также 15 500 литров дизельного топлива. Кроме того, оборудование нефтеперерабатывающего завода, которое использовалось для незаконной деятельности, также изъяты.
Общая стоимость изъятого составляет около 26,3 млн грн, — сообщает пресс-служба ГУ ДФС в Сумской области.

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