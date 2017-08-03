На Сумщине накрыли «конверт»

В Сумах сотрудники СБУ пресекли деятельность конвертационного центра с оборотом в 10 млн грн., который выводил в «тень» деньги из реального сектора экономики.

Правоохранители установили, что организовали нелегальный бизнес трое местных жителей, которые через фиктивные бестоварные операции выводили в «тень» и переводили в наличные средства около десятка предприятий, а также помогали предпринимателям минимизировать налоговые платежи в бюджет.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что среди клиентов конвертационного были фирмы, получавшие заказы от некоторых бюджетных структур региона. Среди заказчиков нелегальных услуг были также представители из западных областей Украины, которые легализовали сельхозпродукцию неизвестного происхождения для экспорта за границу, после чего получали возможность для неправомерного возмещения государством налога на добавленную стоимость.

Во время обысков в офисах конвертационного центра и по месту жительства фигурантов дела сотрудники СБУ изъяли документацию, которая использовалась для проведения финансовых сделок, поддельные документы налоговых органов, кассовые чеки о выдаче наличных, печати ряда фиктивных фирм и банковские карточки для получения наличных. По словам задержанных организаторов, конвертцентр активно «работал» три-четыре месяца. За это время злоумышленники успели вывести в «тень» почти десять миллионов грн.

Счета фиктивных структур, которые использовали злоумышленники, уже заблокированы, в ближайшее время на них будет наложен арест.

Следователи СБУ открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие, — сообщает пресс-служба уСУ в Сумской области.