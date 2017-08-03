Панорама / сумы / новости / события / комментарии
10.08 Четверг

На Сумщине накрыли «конверт»

Сегодня, 08:20 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы
Панорама Панорама
На Сумщине накрыли «конверт»

В Сумах сотрудники СБУ пресекли деятельность конвертационного центра с оборотом в 10 млн грн., который выводил в «тень» деньги из реального сектора экономики.
Правоохранители установили, что организовали нелегальный бизнес трое местных жителей, которые через фиктивные бестоварные операции выводили в «тень» и переводили в наличные средства около десятка предприятий, а также помогали предпринимателям минимизировать налоговые платежи в бюджет.
Оперативники спецслужбы задокументировали, что среди клиентов конвертационного были фирмы, получавшие заказы от некоторых бюджетных структур региона. Среди заказчиков нелегальных услуг были также представители из западных областей Украины, которые легализовали сельхозпродукцию неизвестного происхождения для экспорта за границу, после чего получали возможность для неправомерного возмещения государством налога на добавленную стоимость.
Во время обысков в офисах конвертационного центра и по месту жительства фигурантов дела сотрудники СБУ изъяли документацию, которая использовалась для проведения финансовых сделок, поддельные документы налоговых органов, кассовые чеки о выдаче наличных, печати ряда фиктивных фирм и банковские карточки для получения наличных. По словам задержанных организаторов, конвертцентр активно «работал» три-четыре месяца. За это время злоумышленники успели вывести в «тень» почти десять миллионов грн.
Счета фиктивных структур, которые использовали злоумышленники, уже заблокированы, в ближайшее время на них будет наложен арест.
Следователи СБУ открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное следствие, — сообщает пресс-служба уСУ в Сумской области.

Напечатать Письмо автору Просмотров 166 Комментариев 0

читайте также
В Сумах ДТП на перекрестке
В Сумах ДТП на перекрестке
03.08.2017, 13:36 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 03.08.2017, 13:36 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 290 Комментариев 0
Сумчане предотвратили похищение двухлетнего ребенка
Сумчане предотвратили похищение двухлетнего ребенка
31.07.2017, 11:10 Новость
Панорама Панорама 31.07.2017, 11:10 Категория: Новость Рубрики: Город, Закон, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 163 Комментариев 0
В Сумах дендропарк закрыли для посетителей
В Сумах дендропарк закрыли для посетителей
07.07.2017, 11:17 Новость
Наталия Гончарук Наталия Гончарук 07.07.2017, 11:17 Категория: Новость Рубрики: Город, ЖКХ, Общество, Происшествия, Развлечения Регион: Сумы Просмотров 409 Комментариев 0
В сумской «Сказке» прихорашивают уборочную (видео)
В сумской «Сказке» прихорашивают уборочную (видео)
05.07.2017, 15:19 Новость
Панорама Панорама 05.07.2017, 15:19 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 125 Комментариев 0
В Сумах активисты не теряют бдительность (фото, видео) 5 фото
В Сумах активисты не теряют бдительность (фото, видео)
23.06.2017, 07:38 Новость
Панорама Панорама 23.06.2017, 07:38 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 890 Комментариев 0
Как забавляются в Сумах (фото) 12 фото
Как забавляются в Сумах (фото)
23.05.2017, 15:17 Новость
Панорама Панорама 23.05.2017, 15:17 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 399 Комментариев 0
Нападение в Сумах: кто избил Калиниченко (фото)
Нападение в Сумах: кто избил Калиниченко (фото)
19.05.2017, 09:20 Новость
Панорама Панорама 19.05.2017, 09:20 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 332 Комментариев 0
ДТП в Сумах: допился до…бардюра (фото) 2 фото
ДТП в Сумах: допился до…бардюра (фото)
24.04.2017, 07:17 Новость
Панорама Панорама 24.04.2017, 07:17 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 445 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Пакеты полиэтиленовые с логотипом
08.08.2017, 13:56
admin adminych admin adminych 08.08.2017, 13:56 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 26 Комментариев 0
Производство полиэтиленовых пакетов и стретч пленки
08.08.2017, 13:47
admin adminych admin adminych 08.08.2017, 13:47 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 24 Комментариев 0
К вершинам вместе с лидером
26.07.2017, 12:23
admin adminych admin adminych 26.07.2017, 12:23 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 34 Комментариев 0
В місті Тростянець пройде 5-й ювілейний музичний фестиваль «СХІД-РОК»
25.07.2017, 14:16
admin adminych admin adminych 25.07.2017, 14:16 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 48 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 210 Комментариев 0
Опросы

Лишение Михаила Саакашвили гражданства Украины - это
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Генеральная уборка квартир и офисов
Вчера, 11:17
admin adminych admin adminych Вчера, 11:17 Категория: Рубрика: Бытовые услуги Регионы: Все Просмотров 17 Комментариев 0
Пять причин заказать доставку цветов
01.08.2017, 17:39
admin adminych admin adminych 01.08.2017, 17:39 Категория: Рубрика: Бытовые услуги Регионы: Все Просмотров 40 Комментариев 0
Депозит в Альфа-Банк: особенности открытия вклада
27.07.2017, 19:37
admin adminych admin adminych 27.07.2017, 19:37 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 78 Комментариев 0
Бытовой фильтр для воды: чем руководствоваться при его выборе
26.07.2017, 11:00
admin adminych admin adminych 26.07.2017, 11:00 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 54 Комментариев 0
Інсектициди: види, форми випуску та способи застосування
21.07.2017, 18:42
admin adminych admin adminych 21.07.2017, 18:42 Категория: Рубрика: Сельское хозяйство Регионы: Все Просмотров 39 Комментариев 0
последние комментарии
Peter к материалу
Олександр Такул: «Для мене наметовий табір «Сузір’я» — це більше місія, ніж робота»
Маю бажання прокоментувати де які висловлювання Олександра Такул та одночасно залишити відгук про наметовий табір "Сузір'я". Мова виключно про наметовий ...
30.07.2017, 19:54
Сергей Федоров к материалу
Что по чем: продукты в июле подорожали
БАНДА гаранта-Потрошителя готовится к ВЫБОРАМ и УБИРАЕТ КОНКУРЕНТОВ, начав с Саакашвили, мешающего ВОРОВАТЬ и РАЗМНОЖАТЬ КОРРУПЦИЮ. Выборы требует Евросоюз из-за ...
27.07.2017, 23:17
Анна Янчук к материалу
Национальный монумент МН17 в Нидердандах (фото)
Ужас. 3 года прошло, а кажется, будто всего несколько месяцев.
26.07.2017, 12:28
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS bigmir)net TOP 100
GENII