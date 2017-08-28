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На Сумщине на зебре сбили пешехода

Сегодня, 07:19 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Ирина Власова Ирина Власова
На Сумщине на зебре сбили пешехода

20 октября на ул. Глуховской в Путивле неизвестный автомобилист совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу по пешеходному переходу. В результате наезда 23-летний житель Путивльского района с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, переломом фронтальной пазухи и костей носа отправлен в больницу. После опроса свидетелей и проведения ряда мероприятий установлен автомобиль и водитель: им оказался 47-летний путивлянин за рулем автомобиля ЗАЗ 11307. Решается вопрос об открытии уголовного производства, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.

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