На Сумщине мужчины не хотят жить

26 апреля в Сумском районе дома повесился 47-летний мужчина. Днем ранее зарегистрированы три суицида: в Недригайловском районе по месту жительства – 67-летний мужчина, в Роменском районе в сарае – 57-летний, в Лебединском районе дома – 53-летний, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 26 апреля на территории Сумской области добровольно счеты с жизнью свели 94 человека (в прошлом году на эту же дату – 91).