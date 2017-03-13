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27.04 Четверг

На Сумщине мужчины не хотят жить

Сегодня, 13:18 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Ирина Власова Ирина Власова
На Сумщине мужчины не хотят жить

26 апреля в Сумском районе дома повесился 47-летний мужчина. Днем ранее зарегистрированы три суицида: в Недригайловском районе по месту жительства – 67-летний мужчина, в Роменском районе в сарае – 57-летний, в Лебединском районе дома – 53-летний, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, по состоянию на 26 апреля на территории Сумской области добровольно счеты с жизнью свели 94 человека (в прошлом году на эту же дату – 91).

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