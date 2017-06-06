7 августа на ул. Независимости в Тернах Недригайловского района 41-летний водитель, управляя мопедом Viper, упал и получил телесные повреждения. Его с переломом левой ключицы госпитализировали в хирургическое отделение Недригайловской ЦРБ, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, по состоянию на 7 августа с начала года на территории Сумской области произошло 208 ДТП, в которых 32 человека погибли и 272 пострадали (в прошлом году за аналогичный период – 305 ДТП, в которых 40 человек погибли и 374 пострадали).
На Сумщине мужчина упал с мопеда
Сегодня, 14:20 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
7 августа на ул. Независимости в Тернах Недригайловского района 41-летний водитель, управляя мопедом Viper, упал и получил телесные повреждения. Его с переломом левой ключицы госпитализировали в хирургическое отделение Недригайловской ЦРБ, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
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