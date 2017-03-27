На Сумщине можно заказать звонок газовиков

Заказать звонок можно ежедневно (без выходных) с 8:00 до 19:00 в Личном кабинете. Для этого нажмите кнопку Позвоните мне (1) в нижней части страницы раздела Мои данные или Книга потребителя.

В открывшемся окне система автоматически подтянет имя владельца лицевого счета и номер телефона из профиля. Укажите Ваше имя (2) и номер телефона (мобильный или стационарный), на который Вам можно перезвонить в ближайшее время, в формате +380 хх ххххххх (3), — сообщает пресс-служба предприятия.