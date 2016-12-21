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На Сумщине можно узнать баланс по расчетам на газ

Сегодня, 17:17 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумщина
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На Сумщине можно узнать баланс по расчетам на газ

Потребители газа Сумской области с марта 2017 г. могут узнать свой текущий баланс по расчетам за газ SMS-сообщением на номер 7104. Номер предназначен только для приема SMS-сообщений. Стоимость отправки SMS на номер 7104 для абонентов сети ЧАО «Киевстар» составляет 1 грн, ООО «Лайфселл» (lifecell) — 1 грн, ЧАО «МТС Украина» (МТС и Vodafone) — 1 грн. Тарифы указаны с учетом НДС и сбора в Пенсионный фонд..
Заполнять SMS следует так: сначала внести текст Баланс (или Balance), а затем через пробел номер лицевого счета (состоит из 10 цифр).

После отправки сообщения потребитель получит автоматический ответ с текущим балансом, — сообщает пресс-служба «Сумыгаз».

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