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На Сумщине мопедист при обгоне зацепил ребенка

Сегодня, 14:14 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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На Сумщине мопедист при обгоне зацепил ребенка

28-летняя жительница одного из сел Шосткинского района рассказала полицейским, что ее девятилетнего сына сбил на дороге водитель неизвестного транспортного средства.
На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа полиции. Как выяснили правоохранители, мальчик шел по обочине дороги, когда на него наехал проезжающий мопед. Ребенок упал и получил телесные повреждения. И быстро придя в себя, мальчик поднялся и убежал домой.
«Скорую помощь» вызвала мать ребенка,- говорит Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции. — Врачи констатировали у парня ушиб мягких тканей головы. Свидетелями ДТП оказались дети, которые играли неподалеку. Они и указали работникам полиции на приблизительную марку транспортного средства, его цвет и водителя. В течение часа виновника ДТП разыскали и допросили. Им оказался 46-летний местный житель, который в то время возвращался с работы домой».
По словам мужчины, он пытался объехать встречный грузовик, но не учел дорожной обстановки и краем зацепил малолетнего пешехода. Он не отрицает, что мальчик упал. Но когда человек пытался с ним пообщаться, чтобы узнать о состоянии его здоровья, ребенок поднялся и побежал.
Сейчас работники полиции в отношении водителя мопеда составили сразу три административных протокола по ст.122-4 «Оставление места дорожно-транспортного происшествия», ст.124 «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств» и ч.2 ст.126 « управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления таким транспортным средством »Кодекса Украины об административных правонарушениях, ведь выяснилось, к тому же, у мужчины отсутствуют какие-либо документы на право управления транспортным средством, — сообщает отдел коммуникаций ГУ НП в Сумской области.

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