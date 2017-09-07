На Сумщине мальчик угодил под колеса

5 ноября на ул. Ярковской в Конотопе 41-летний водитель Volkswagen Passat совершил наезд на ребенка. В результате 9-летний мальчик с множественными ушибами и ссадинами и предположительно с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга госпитализирован в хирургию местной больницы, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 5 ноября с начала года на территории Сумской области произошло 295 ДТП, в которых 47 человек погибли и 302 пострадали.