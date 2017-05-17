20 мая в 08:20 произошла авария на автодороге «Лебедин-Михайловка». Во время движения у легковушки «ВАЗ-2110» под управлением 48-летнего жителя Лебедина, оторвался прицеп и врезался во встречный «ВАЗ-2107». Пострадали три человека: 62-летний водитель «семерки» и две его пассажирки.
Водитель получил ушиб грудной клетки, перелом надколенной чашечки правой ноги. 45-летняя пассажирка получила рваную рану носа и была госпитализирована в хирургическое отделение Лебединской ЦРБ. 61-летняя сумчанка получила ушибы ног. Ее и водителя после оказания медицинской помощи отпустили домой, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.
На Сумщине из-за прицепа пострадали трое (фото)
Сегодня, 13:15 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
20 мая в 08:20 произошла авария на автодороге «Лебедин-Михайловка». Во время движения у легковушки «ВАЗ-2110» под управлением 48-летнего жителя Лебедина, оторвался прицеп и врезался во встречный «ВАЗ-2107». Пострадали три человека: 62-летний водитель «семерки» и две его пассажирки.
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