На Сумщине из-за прицепа пострадали трое (фото)

20 мая в 08:20 произошла авария на автодороге «Лебедин-Михайловка». Во время движения у легковушки «ВАЗ-2110» под управлением 48-летнего жителя Лебедина, оторвался прицеп и врезался во встречный «ВАЗ-2107». Пострадали три человека: 62-летний водитель «семерки» и две его пассажирки.

Водитель получил ушиб грудной клетки, перелом надколенной чашечки правой ноги. 45-летняя пассажирка получила рваную рану носа и была госпитализирована в хирургическое отделение Лебединской ЦРБ. 61-летняя сумчанка получила ушибы ног. Ее и водителя после оказания медицинской помощи отпустили домой, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.