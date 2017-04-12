На Сумщине искали парня, а нашли труп

6 июня пропал 28-летний житель Роменского района. 8 июня в озере возле села, где он проживал, найден его труп. При внешнем осмотре тела следов насильственной смерти не выявлено, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 8 июня на территории Сумской области зафиксированы 33 несчастных случая, в которых погибли 20 человек (в прошлом году на эту же дату – 56 с 25 погибшими).