6 июня пропал 28-летний житель Роменского района. 8 июня в озере возле села, где он проживал, найден его труп. При внешнем осмотре тела следов насильственной смерти не выявлено, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, по состоянию на 8 июня на территории Сумской области зафиксированы 33 несчастных случая, в которых погибли 20 человек (в прошлом году на эту же дату – 56 с 25 погибшими).
На Сумщине искали парня, а нашли труп
Сегодня, 17:16 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
6 июня пропал 28-летний житель Роменского района. 8 июня в озере возле села, где он проживал, найден его труп. При внешнем осмотре тела следов насильственной смерти не выявлено, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.
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