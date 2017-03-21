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18.05 Четверг

На Сумщине ищут свидетелей наезда на ребенка

Сегодня, 18:15 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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На Сумщине ищут свидетелей наезда на ребенка

Событие произошла 14 мая в пгт. Степановка Сумского района. Водитель автомобиля «Мерседес» сбил 8-летнего мальчика, который неожиданно выехал на проезжую часть. За жизнь мальчика боролись медики, но их усилия оказались напрасными. Для того, чтобы установить объективную картину события, сотрудники полиции разыскивают свидетелей аварии.
14 мая текущего года, около 12:20, в дежурную часть Сумского районного отдела поступило сообщение из службы «103» о том, что в результате ДТП пострадал малолетний ребенок.
На вызов немедленно выехала следственно-оперативная группа райотдела.
«В ходе проведения первоочередных следственных действий работники полиции установили, что 8-летний мальчик, находясь под наблюдением отца, местного жителя, катался на велосипеде по обочине автодороги, и неожиданно для всех остальных участников дорожного движения выехал на проезжую часть, — комментирует начальник Сумского районного отдела полиции Виталий Дейниченко. — Водитель «Мерседеса», проезжавшего в тот момент по дороге, применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось».
К сожалению, полученные мальчиком травмы оказались несовместимыми с жизнью, и спустя три дня малыш умер в реанимации детской больницы.
По факту ДТП в полиции уже открыли уголовное производство по ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами), в рамках которого проводятся необходимые следственные действия и назначен ряд судебно-криминалистических и судебно-медицинских экспертиз.
Кроме того, правоохранители Сумского района обращаются ко всем возможным свидетелям и очевидцам аварии с просьбой помочь следствию установить объективную картину произошедшего, обратившись по адресу: г. Сумы, ул. Степана Бандеры (бывшая Баумана), 11а, — сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области

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