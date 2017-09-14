Сумской местной прокуратурой уделяется постоянное внимание защите интересов государства в земельной сфере.
В 2008 году Сумской районной государственной администрацией передано в аренду предприятию земельный участок площадью 15 га под существующим карьером для добычи песка (земли промышленности) на территории Сумского района. Однако, после окончания в апреля 2015 г. срока действия договора земельный участок в собственность государства арендатором не был возвращен.
«Только после обращения Сумской местной прокуратуры в хозяйственный суд Сумской области с иском, указанный земельный участок площадью 15 га и стоимостью более 8 млн грн возвращено в собственность государства», — отметил прокурор Сумской местной прокуратуры Евгений Бойко.
На Сумщине в госсобственность вернули 15 га земли
Сумской местной прокуратурой уделяется постоянное внимание защите интересов государства в земельной сфере.
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