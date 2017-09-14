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04.10 Среда

На Сумщине в госсобственность вернули 15 га земли

Вчера, 15:34 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина
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На Сумщине в госсобственность вернули 15 га земли

Сумской местной прокуратурой уделяется постоянное внимание защите интересов государства в земельной сфере.
В 2008 году Сумской районной государственной администрацией передано в аренду предприятию земельный участок площадью 15 га под существующим карьером для добычи песка (земли промышленности) на территории Сумского района. Однако, после окончания в апреля 2015 г. срока действия договора земельный участок в собственность государства арендатором не был возвращен.
«Только после обращения Сумской местной прокуратуры в хозяйственный суд Сумской области с иском, указанный земельный участок площадью 15 га и стоимостью более 8 млн грн возвращено в собственность государства», — отметил прокурор Сумской местной прокуратуры Евгений Бойко.

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