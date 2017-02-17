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На Сумщине в ДТП уже пострадали 85 человек

Сегодня, 18:17 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Ирина Власова Ирина Власова
На Сумщине в ДТП уже пострадали 85 человек

25 марта около 21:00 в с. Павловка Белопольского района 30-летний житель Белополья на мопеде Дельта не справился с управлением и упал. Как сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области, в результате ДТП мопедист получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, ссадины на лице, ушибленные гематомы правого глаза и уха. Пострадавшего госпитализировали в хирургию Белопольской ЦРБ.
По данным полиции, по состоянию на 26 марта с начала года на территории Сумской области произошло 47 ДТП, в которых 9 человек погибли и 85 пострадали (в прошлом году за аналогичный период – 71 ДТП, в которых 11 человек погибли и 108 пострадали).

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