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На Сумщине в ДТП пострадал ребенок

Сегодня, 09:19 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Ирина Власова Ирина Власова
На Сумщине в ДТП пострадал ребенок

22 июня в Боромле 55-летний местный житель за рулем автомобиля ВАЗ 2121 допустил наезд на велосипедистку. В результате 10-летняя девочка с переломом левой голени со смещением госпитализирована в Тростянецкую ЦРБ, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, по состоянию на 22 июня с начала года на территории Сумской области произошло 152 ДТП, в которых 27 человек погибли и 200 пострадали (в прошлом году за аналогичный период – 233 ДТП, в которых 31 человек погиб и 294 пострадали).

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