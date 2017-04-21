На Сумщине в ДТП пострадал ребенок

22 июня в Боромле 55-летний местный житель за рулем автомобиля ВАЗ 2121 допустил наезд на велосипедистку. В результате 10-летняя девочка с переломом левой голени со смещением госпитализирована в Тростянецкую ЦРБ, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 22 июня с начала года на территории Сумской области произошло 152 ДТП, в которых 27 человек погибли и 200 пострадали (в прошлом году за аналогичный период – 233 ДТП, в которых 31 человек погиб и 294 пострадали).