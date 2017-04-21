22 июня в Боромле 55-летний местный житель за рулем автомобиля ВАЗ 2121 допустил наезд на велосипедистку. В результате 10-летняя девочка с переломом левой голени со смещением госпитализирована в Тростянецкую ЦРБ, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, по состоянию на 22 июня с начала года на территории Сумской области произошло 152 ДТП, в которых 27 человек погибли и 200 пострадали (в прошлом году за аналогичный период – 233 ДТП, в которых 31 человек погиб и 294 пострадали).
На Сумщине в ДТП пострадал ребенок
Сегодня, 09:19 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
22 июня в Боромле 55-летний местный житель за рулем автомобиля ВАЗ 2121 допустил наезд на велосипедистку. В результате 10-летняя девочка с переломом левой голени со смещением госпитализирована в Тростянецкую ЦРБ, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
Напечатать Письмо автору Просмотров 97 Комментариев 0 Поддержали 0
читайте также
21.04.2017, 17:01 Новость
Панорама Подписаться 21.04.2017, 17:01 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 109 Комментариев 1 Поддержали 0
20.04.2017, 09:21 Новость
Ирина Власова Подписаться 20.04.2017, 09:21 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 246 Комментариев 0 Поддержали 0
19.04.2017, 10:11 Новость
Ирина Власова Подписаться 19.04.2017, 10:11 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 266 Комментариев 0 Поддержали 0
19.04.2017, 08:19 Новость
Ирина Власова Подписаться 19.04.2017, 08:19 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 280 Комментариев 0 Поддержали 0
18.04.2017, 15:15 Новость
Ирина Власова Подписаться 18.04.2017, 15:15 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 372 Комментариев 1 Поддержали 0
18.04.2017, 10:36 Новость
Ирина Власова Подписаться 18.04.2017, 10:36 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 336 Комментариев 0 Поддержали 0
18.04.2017, 09:19 Новость
Ирина Власова Подписаться 18.04.2017, 09:19 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 390 Комментариев 0 Поддержали 0
14.04.2017, 14:12 Новость
Ирина Власова Подписаться 14.04.2017, 14:12 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 122 Комментариев 0 Поддержали 0
Комментировать (0)
Новости партнёров
15.06.2017, 19:20
admin adminych Подписаться 15.06.2017, 19:20 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 23 Комментариев 0 Поддержали 0
07.11.2016, 10:00
admin adminych Подписаться 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 928 Комментариев 0 Поддержали 0
Опросы
Загрузка ...
Предложения партнёров
21.06.2017, 13:52
admin adminych Подписаться 21.06.2017, 13:52 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 14 Комментариев 0 Поддержали 0
15.06.2017, 16:56
admin adminych Подписаться 15.06.2017, 16:56 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 36 Комментариев 0 Поддержали 0
14.06.2017, 20:24
admin adminych Подписаться 14.06.2017, 20:24 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 21 Комментариев 0 Поддержали 0
08.06.2017, 12:36
admin adminych Подписаться 08.06.2017, 12:36 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 72 Комментариев 1 Поддержали 0
07.06.2017, 20:44
admin adminych Подписаться 07.06.2017, 20:44 Категория: Рубрика: Недвижимость Регионы: Все Просмотров 63 Комментариев 0 Поддержали 0
последние комментарии
Да, мясо сильно подорожало, даже курица. Насчёт капусты - то это вполне нормально, т.к. сейчас начался сезон молодой и она ...Сегодня, 10:03