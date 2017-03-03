25 апреля в 9:15 в Ахтырке 54-летний житель района за рулем Ford Fiesta совершил наезд на велосипедиста, выехавшего на красный сигнал светофора. В результате ДТП 60-летний местный житель получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб спины и был госпитализирован в неврологию Ахтырской ГБ. Автомобиль отправлен на штрафплощадку.
24 апреля в одном из сел Роменского района 57-летний местный житель ехал на велосипеде и столкнулся с автомобилем ВАЗ 2101. В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения. Он госпитализирован в Роменскую ЦРБ с закрытой черепно-мозговой травмой, рваной раной головы и ушибом правой кисти, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.
На Сумщине достается велосипедистам
Сегодня, 12:01 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
25 апреля в 9:15 в Ахтырке 54-летний житель района за рулем Ford Fiesta совершил наезд на велосипедиста, выехавшего на красный сигнал светофора. В результате ДТП 60-летний местный житель получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб спины и был госпитализирован в неврологию Ахтырской ГБ. Автомобиль отправлен на штрафплощадку.
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