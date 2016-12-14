На Сумщине дорожники работают усиленно

Как утверждают в Укргидрометцентре, на дорогах Сумщины и Украины в целом, будет гололедица. Так, скорость ветра будет достигать пятнадцати-двадцати метров в секунду. Температура воздуха будет оставаться минусовой. В среду опустится до -13.

Дорожники Сумщины продолжают работать в круглосуточном усиленном режиме. По состоянию на 5 часов утра 15 января на автомобильных дорогах общего пользования области работало 43 единицы спецтехники, 68 работников. Использовано 290 тонн песчано-соляной смеси и 5 тонн технической соли. — сообщает пресс-служба автомобильных дорог в Сумской области.

В Государственной службе чрезвычайных ситуаций также призываю граждан, которые будут находиться на улице, быть осторожными, а водителей просят быть внимательными за рулем и не совершать рискованных маневров.