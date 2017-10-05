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На Сумщине директора БФ объявят в розыск

Сегодня, 10:19 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы
Панорама Панорама
На Сумщине директора БФ объявят в розыск

Прокуратурой Сумской области 13 октября сообщено о подозрении директору Благотворительного фонда социальной защиты (поддержки) инвалидов Сумской области «Социнвест», который, пренебрегая нравственностью благотворительной деятельности и злоупотребляя своими полномочиями, противоправно реализовал 68 транспортных средств. Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины.
Прокуратурой и сотрудниками СБУ в Сумской области установлено, что по решению комиссии по распоряжению имуществом фонду безвозмездно предоставлено для использования в благотворительных целях 82 транспортных средства, которые были конфискованных государством и не реализованы. Отчуждение такого имущества возможно исключительно при условии уплаты пошлины и других налогов и сборов. При этом подозреваемый зарегистрировал и поставил на учет в благотворительном фонде лишь 14 транспортных средств, а остальные реализовал как запчасти, не уплатив при этом обязательные платежи в бюджет.
Таким образом, руководитель благотворительного фонда причинил ущерб государственным интересам в виде невозможности предоставления социально-незащищенной, малообеспеченной категории граждан и инвалидам транспортных средств, а также непоступления налогов, сборов и обязательных платежей в бюджет на общую сумму 3,276 млн грн.
Поскольку подозреваемый избегает общения с органом досудебного расследования, то сообщение о подозрении, как того требует действующее законодательство, врученное взрослому члену его семьи. В настоящее время решается вопрос об объявлении директора фонда в розыск, — сообщает Пресс-служба прокуратуры Сумской области
Напомним, ранее «Панорама» писала о том, что на Сумщине «не знают» о судьбе 143 конфискованных авто

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